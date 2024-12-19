Домашние питомцы как главные герои коллекции Age of Innocence x «Юна»

Российский бренд одежды для детей и женщин Age of Innocence представил свою новогоднюю коллекцию. Однако в этот раз фокус кампании был не только на одежде и аксессуарах — марка объединила усилия с волонтерами приюта «Юна». Главная задача лукбука — привлечь внимание окружающих к проблеме животных, у которых еще нет дома. Главными героями съемки выступили собаки из приюта и дети. Авторы кампании призывают: если хотите подарить себе или своим близким настоящее чудо — лучше обратиться в приют и подарить дом своему новому питомцу.

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