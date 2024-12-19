СИБУР раскрыл сумму инвестиций на создание единого центра контроля качества на казанском предприятии. Общий объем инвестиций составил 1,9 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе СИБУРа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СИБУР направил 1,9 млрд на создание центра контроля качества на «Казаньоргсинтезе»

Фото: Пресс-служба «Казаньоргсинтез» СИБУР направил 1,9 млрд на создание центра контроля качества на «Казаньоргсинтезе»

Фото: Пресс-служба «Казаньоргсинтез»

Проект центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ) реализовывался с апреля 2023 года по декабрь 2024 года. Пресс-служба предприятия сообщила, что автоматизация рабочих процессов и их цифровизация выросли до 70%. В лаборатории объединили 28 подразделений «Казаньоргсинтеза».

Программа универсализации специалистов лаборатории началась в 2022 году. В пресс-службе СИБУРа сообщили, что проект позволил повысить скорость контроля качества продукции и производительность труда.

По данным портала Rusprofile, компания «Казаньоргсинтез» с уставным капиталом в 1,9 млрд руб. в 2023 году имела выручку в 99 млрд руб. и прибыль в 21 млрд руб. В прошлом году выручка и прибыль организации упали на 14% и 25% соответственно.

Диана Соловьёва