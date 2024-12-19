СИБУР направил 1,9 млрд на создание центра контроля качества на «Казаньоргсинтезе»
СИБУР раскрыл сумму инвестиций на создание единого центра контроля качества на казанском предприятии. Общий объем инвестиций составил 1,9 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе СИБУРа.
СИБУР направил 1,9 млрд на создание центра контроля качества на «Казаньоргсинтезе»
Фото: Пресс-служба «Казаньоргсинтез»
Проект центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ) реализовывался с апреля 2023 года по декабрь 2024 года. Пресс-служба предприятия сообщила, что автоматизация рабочих процессов и их цифровизация выросли до 70%. В лаборатории объединили 28 подразделений «Казаньоргсинтеза».
Программа универсализации специалистов лаборатории началась в 2022 году. В пресс-службе СИБУРа сообщили, что проект позволил повысить скорость контроля качества продукции и производительность труда.
По данным портала Rusprofile, компания «Казаньоргсинтез» с уставным капиталом в 1,9 млрд руб. в 2023 году имела выручку в 99 млрд руб. и прибыль в 21 млрд руб. В прошлом году выручка и прибыль организации упали на 14% и 25% соответственно.