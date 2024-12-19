В Саратове возбудят дело о сбросах отходов в Волгу в микрорайоне Увек

Руководитель саратовского следственного управления Дмитрий Костин возбудит уголовное дело по обращению о нарушении природоохранного законодательства в областном центре. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Также Дмитрию Костину предстоит доложить об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а также о результатах расследования по его завершении. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, который поставил его исполнение на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее проживающий в Саратове гражданин в видеообращении к господину Бастрыкину, опубликованному в Сети, рассказал о нарушении природоохранного законодательства в микрорайоне Увек. С его слов, более 20 лет назад в населенном пункте перестала работать канализационно-насосная станция, в результате чего отходы и неочищенные сточные воды попадают на почву и в Волгу. Местные жители неоднократно обращались в профильные ведомства, но безрезультатно.

Павел Фролов