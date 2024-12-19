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Структура «Ингрупп» предложила установить зону КРТ на участке Центрального рынка

Комиссия по землепользованию и застройке Пермского городского округа рассмотрела заявление структуры строительной группы «Ингрупп» - ООО СЗ «Уно» об установлении зоны КРТ на участках, ограниченных улицей Эпроновской, шоссе Космонавтов и переулком Баковый. Данная территория, площадью 14 774 кв.м. расположена на одном из участков Центрального рынка в Ленинском районе Перми.

Как пояснила на заседании комиссии замминистра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Виктория Бабушкина, девелопер планирует построить здесь жилые дома переменной этажности, трехуровневую подземную парковку, коммерческие объекты, детский сад на 75 мест, а также создать пешеходные маршруты в рамках реновации территории. Высотность зданий — не выше 29 этажей. По итогам рассмотрения заявления, комиссия комиссии ПЗЗ поддержала подготовку проекта установления КРТ.

О приобретении СЗ «Уно» участка на Центральном рынке стало известно весной этого года. Тогда представители «Ингрупп» заявляли о планах использовать площадку на Центральном рынке для строительства строительства многофункционального жилого комплекса.

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