Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Завершено расследование дела о повреждении в Сочи самолета на 600 млн рублей

Краснодарский следственный отдел Западного МСУ на транспорте СК РФ завершил расследование уголовного дела о жесткой посадке самолета в аэропорту Сочи. Командира воздушного судна Олега Ряполова обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, передает пресс-служба ведомства.

Фото: Западное МСУТ СК России

Фото: Западное МСУТ СК России

По данным следствия, 18 августа 2024 года при посадке рейса Санкт-Петербург – Сочи со 189 пассажирами на борту пилот допустил ошибку в управлении. Это привело к вертикальной перегрузке и повреждению хвостовой части фюзеляжа о взлетно-посадочную полосу.

В результате инцидента на самолете была повреждена обшивка днища, а также сошла краска и отошли листы в хвостовой части. Материальный ущерб составил более 600 млн руб. Следователи наложили арест на имущество обвиняемого для возмещения ущерба.

Собранные доказательства легли в основу обвинительного заключения. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

После случившегося авиакомпания уволила пилотоа. По предварительным результатам расследования, касание связано с ошибками, приведшими к отделению самолета от взлетной полосы после первого приземления.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...