Завершено расследование дела о повреждении в Сочи самолета на 600 млн рублей

Краснодарский следственный отдел Западного МСУ на транспорте СК РФ завершил расследование уголовного дела о жесткой посадке самолета в аэропорту Сочи. Командира воздушного судна Олега Ряполова обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, передает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Западное МСУТ СК России Фото: Западное МСУТ СК России

По данным следствия, 18 августа 2024 года при посадке рейса Санкт-Петербург – Сочи со 189 пассажирами на борту пилот допустил ошибку в управлении. Это привело к вертикальной перегрузке и повреждению хвостовой части фюзеляжа о взлетно-посадочную полосу.

В результате инцидента на самолете была повреждена обшивка днища, а также сошла краска и отошли листы в хвостовой части. Материальный ущерб составил более 600 млн руб. Следователи наложили арест на имущество обвиняемого для возмещения ущерба.

Собранные доказательства легли в основу обвинительного заключения. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

После случившегося авиакомпания уволила пилотоа. По предварительным результатам расследования, касание связано с ошибками, приведшими к отделению самолета от взлетной полосы после первого приземления.

Вячеслав Рыжков