В Тюменской области в ДТП пострадали три ребенка, в том числе младенец

На федеральной автодороге Екатеринбург – Тюмень, на 308 км в Тюменской области, в ДТП с участием автомобиля «БМВ» пострадали двое детей, рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография ДТП на 308 км федеральной автодороги Екатеринбург - Тюмень в Тюменском районе Фото: Госавтоинспекция Тюменской области ДТП на 19 кв автодороги Тюмень-Криводанова в Тюменском районе Фото: Госавтоинспекция Тюменской области Следующая фотография 1 / 2 ДТП на 308 км федеральной автодороги Екатеринбург - Тюмень в Тюменском районе Фото: Госавтоинспекция Тюменской области ДТП на 19 кв автодороги Тюмень-Криводанова в Тюменском районе Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

По предварительным данным, 32-летняя женщина-водитель не справилась с управлением и допустила столкновение. Дети находились на заднем сиденье в детских удерживающих устройствах, но все равно получили травмы. В больницу доставлены водитель и двое ее детей: 8-летний мальчик и 4-месячная девочка. Их состояние оценивается медиками.

Еще одна авария, где пострадал ребенок произошла на 19 км автодороги Тюмень-Криводанова в Тюменском районе. По предварительным данным, 42-летняя водитель автомобиля «УАЗ Патриот» не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП травмы получили водитель автомобиля и ее 12-летний сын, они получили ушибы.