Молодые специалисты благовещенского завода ОМК приняли участие в научно-практической конференции имени Серафима Афонина

Сотрудники благовещенского завода Объединенной металлургической компании (ОМК) представили свои разработки на 17-ой Научно-практической конференции молодых специалистов имени Серафима Афонина. Конференция прошла в Выксе Нижегородской области, где ОМК строит корпоративный университет и детский технопарк «Кванториум».

Фото: АО «ОМК»

В конференции приняли участие более 120 молодых специалистов из Благовещенска, Альметьевска, Белгорода, Челябинска, Выксы и Чусового и студентов профильных вузов.

Участники представили экспертам свои разработки по роботизации, автоматизации и цифровизации производства, по внедрению в производство аддитивных и IT-технологий, а также поделились результатами освоений инновационной продукции. Авторы 24 лучших работ получили вознаграждение от 25 тысяч до 150 тысяч рублей, а исследования участников конференции вошли в сборник, который будут использовать в компании для совершенствования производств.

Фото: АО «ОМК»

«Мы видим, что с каждым годом уровень исследований становится выше, растет экономический эффект от внедрения инновационных решений. Мы также отмечаем рост интереса к научной деятельности как у сотрудников ОМК, так и среди студентов профильных вузов. На предприятиях нашей компании строят карьеру более 20 победителей конференций прошлых лет, а их патентованные изобретения успешно используются на производствах», — отметила на встрече с молодыми учеными президент ОМК Наталья Еремина.

Фото: АО «ОМК»

Материал предоставлен АО «ОМК»