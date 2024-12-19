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В Тобольске волки напали на домашнюю ферму

В Тобольске (Тюменская область) волки атаковали частную ферму, где разводят животных. Часть скота погибла, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МВД региона.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным ведомства, около 3-4 волков проникли на подворье. Хозяйка фермы подала заявление, участковый проводит проверку. Обстоятельства инцидента и размер ущерба уточняются.

Отмечается, что ферма находится в подгорной части Тобольска, где преобладают частные деревянные дома.

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