В Тобольске волки напали на домашнюю ферму

В Тобольске (Тюменская область) волки атаковали частную ферму, где разводят животных. Часть скота погибла, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МВД региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным ведомства, около 3-4 волков проникли на подворье. Хозяйка фермы подала заявление, участковый проводит проверку. Обстоятельства инцидента и размер ущерба уточняются.

Отмечается, что ферма находится в подгорной части Тобольска, где преобладают частные деревянные дома.