Режим ТОСЭР в Набережных Челнах продлили на 2 года

Режим территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Набережных Челнах продлили на два года, до января 2028 года. Об этом сообщил мэр города Наиль Магдеев на «Муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития.

Продлило режим ТОСЭР правительство Российской Федерации и Республики Татарстан, ранее он действовал до января 2026 года.

Наиль Магдеев отметил, что 2025 год ожидается трудным, а некоторые проекты инвесторы могут поставить на паузу, но об этом никто из резидентов еще не заявлял.

«Надеемся, что это тоже даст определенные дополнительные возможности для привлечения инвесторов»,— заключил глава Набережных Челнов.

Влас Северин