Мурал жительницы Благовещенска стал победителем всероссийского фестиваля каллиграфии и леттеринга «Ё-фест»

На мурале, созданном по эскизу жительницы башкирского Благовещенска Анны Улановой, изображен великий химик Дмитрий Менделеев. Особенность мурала – уникальный шрифт, которым выполнена цитата ученого. Арт-объект появился в 2024 г. в рамках ежегодного стрит-арт проекта «Формула искусства», который проходит при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».

В этом году жители Благовещенска рисовали эскизы на важную тему – «Химия возможностей. Создаём будущее с таблицей Д.И. Менделеева». Благодаря великому учёному были открыты и систематизированы химические элементы, которые изменили жизнь человечества. С открытиями Менделеева неразрывно связана жизнь и история Благовещенска, где уже более 30 лет работает завод «ПОЛИЭФ», крупнейший в России производитель полиэтилентерефталата и терефталевой кислоты – сырья для пищевой полимерной упаковки.

«О химии можно говорить не только на языке формул, но и через творчество. Ведь эта наука – тоже творческий процесс и мы стремимся показать ее, в том числе, через призму искусства. В Благовещенске много талантливых людей, чей потенциал раскрывается и благодаря всевозможным акциям, конкурсам и фестивалям. Это важно не только для формирования комфортной городской среды, но и для сохранения наследия великих ученых, таких как Дмитрий Иванович Менделеев. Победа работы Анны Улановой – яркий пример того, как талантливые жители могут преобразить городское пространство и рассказать таким образом о науке», - отметил генеральный директор ПОЛИЭФа Павел Романенко.

Победители конкурса эскизов стрит-арт проекта «Формула искусства» были выбраны с помощью онлайн-голосования в официальной группе в «Вконтакте». Фаворитом конкурса стал эскиз Улановой Анны, набравший более 2 тысяч голосов от жителей Благовещенска. Эскиз был адаптирован совместно с победительницей и перенесен на фасад дома: художникам RASKRASIMVSЁ потребовалось 5 дней и 450 баллонов краски для создания новой городской точки притяжения. Мурал с Менделеевым стал пятым в городе объектом, реализованным в рамках «Формулы искусства» по эскизам местных жителей.

Для Анны Улановой победа в конкурсе «Формула искусства» стала не последней – через несколько месяцев после торжественного открытия фасада работа Анны одержала победу во всероссийском фестивале каллиграфии и леттеринга «Ё-фест».

«Это действительно очень здорово и приятно – стать победителем самого мощного фестиваля России по каллиграфии, организаторами которого являются лучшие буквенные художники страны. Не думала о таком успехе, когда отправляла на фестиваль наш мурал. Не зря так отстаивала вязь на этапе правок!» – делится эмоциями Анна Уланова.

Фестиваль «Формула искусства» реализуется с 2017 года в городах присутствия компании СИБУР, за время проведения создано 27 муралов по эскизам местных жителей в 8 городах России. Проект призван улучшить городское пространство через создание уличного искусства совместно с жителями города. Его цель — не только украсить город, но и вдохновить жителей на самовыражение и творчество.

Организаторы проекта «Формула искусства»: компания RASKRASIMVSЕ при поддержке СИБУР

Руководитель-event направления: Анастасия Диброва, +79117212574 event@raskrasimvse.ru

Информационная справка:

О программе «Формула хороших дел»

Программа социальных инвестиции СИБУРа «Формула хороших дел» запущена 1 февраля 2016 года во всех ключевых городах деятельности компании и осуществляется по семи направлениям, которые охватывают все наиболее важные общественные сферы: развитие городов, образование и наука, спорт и здоровыи образ жизни, охрана окружающеи среды, культура, инклюзия и волонтерство. Подробная информация о программе доступна на саите www.formula-hd.ru.

Материал предоставлен АО «ПОЛИЭФ»