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Объем инвестиций в промышленность Челябинской области превысит 500 млрд рублей

Объем инвестиций в развитие промышленных предприятий Челябинской области по итогам 2024 года превысит 500 млрд руб. Это на 14,7% больше, чем в 2023-м, сообщил на расширенном заседании регионального совета челябинского отделения «СоюзМаш России» губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что индекс промышленного производства в обрабатывающей промышленности в этом году составил 100%. В прошлом году он превышал 113%. Рост в машиностроении — 107%, в прошлом году был 122%. Эти показатели свидетельствуют о стабильности в региональной экономике, несмотря на риски и проблемы, заявил Алексей Текслер.

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