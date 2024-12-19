На СЖД построили новый дом отдыха локомотивных бригад в Данилове

18 декабря в Данилове Ярославской области торжественно открыт дом отдыха локомотивных бригад — современный комплекс для комфортного пребывания машинистов и помощников машиниста между рейсами. В мероприятии участвовали губернатор Ярославской области Михаил Евраев, начальник Северной железной дороги Рашид Сайбаталов, представители местной администрации, железнодорожники и ветераны Северной магистрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СЖД Фото: Пресс-служба СЖД

«Труд машинистов уникален, эту профессию зачастую выбирают на всю жизнь, она является одной из самых интересных и ярких на железной дороге. Новый дом отдыха для локомотивных бригад будет способствовать не только улучшению условий их труда, но также повышению престижа и привлекательности профессии машиниста»,— сказал начальник СЖД Рашид Сайбаталов.

«Значительную часть своей жизни члены локомотивных бригад проводят в пути, и создание для них таких комфортных условий для отдыха в очередной раз свидетельствует о высокой социальной ответственности компании,— сказал Михаил Евраев. «Это уже второй значимый объект, который РЖД и Северная железная дорога сдают на территории региона в этом году. Летом начал работу новый железнодорожный вокзал в Переславле-Залесском, сейчас открываем в Данилове современный дом отдыха локомотивных бригад, где создано более 50 рабочих мест. Впереди у нас серьезные планы по увеличению пассажирских перевозок, развитию вокзальной инфраструктуры, обновлению подвижного состава».

В трех зданиях общей площадью 6,5 тыс. квадратных метров размещены гостиничные номера, служебные помещения для предрейсовых инструктажей и осмотров, столовая, тренажерный зал, сауна с бассейном, зимний сад, кабинеты реабилитации, учебные классы для поддержания и развития профессиональных навыков, в том числе с использованием тренажеров виртуальной реальности. Комплексом для отдыха, подготовки к рейсам и повышения квалификации будут пользоваться до 150 человек в сутки — локомотивные бригады восьми депо из нескольких регионов: Ярославской, Вологодской, Костромской, Московской областей. Станция Данилов является крупным железнодорожным узлом, где происходит смена локомотивов и их бригад всех транзитных поездов. Дом отдыха построен по инвестиционной программе РЖД для развития локомотивного комплекса компании и улучшения условий труда машинистов. С введением его в эксплуатацию на Северной магистрали будет обеспечена экономия 1,8 тыс. рабочих часов локомотивных бригад ежемесячно.

ОАО «РЖД» — филиал Северная железная дорога