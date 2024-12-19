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Право на размещение ларьков в Ростове власти будут давать через аукционы

Администрация Ростова внесет изменения в действующие правила предоставления разрешений на размещение НТО (нестационарные торговые объекты). Проект соответствующего постановления опубликован на сайте администрации.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Согласно документу, право на установку ларьков и других НТО будут давать по итогам аукциона в электронной форме. Сейчас предприниматели получают разрешения через конкурс.

Аукцион предполагает выдачу разрешения хозяйствующему субъекту по единственному критерию – наиболее высокая цена, предложенная одним из претендентов на размещение объекта.

Конкурсная процедура является более сложной, она определяет получателя разрешения по сумме различных критериев и требует от претендентов подготовки более обширного списка документов.

Сергей Иванов

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