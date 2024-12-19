Первого замгубернатора Челябинской области Виктора Мамина официально уволили

В Челябинской области первый заместитель губернатора Виктор Мамин официально отстранен от должности. Трудовой договор с ним расторгнут 20 декабря 2024 года. Соответствующее постановление губернатора Алексея Текслера размещено на портале правовой информации.

Об уходе Виктора Мамина с поста первого замгубернатора стало известно в сентябре этого года после выборов главы Челябинской области и роспуска правительства. До декабря он формально находился в отпуске,

Виктор Мамин был назначен на пост первого заместителя губернатора Челябинской области в апреле 2019 года.