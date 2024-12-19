На Кубани за год «семейной ипотекой» воспользовались 18,5 тысячи семей

В Краснодарском крае с начала года «семейной ипотекой» под 6% годовых воспользовались более 18,5 тыс. семей. Об этом губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил в своем Telegram-канале после обращения молодой семьи из Краснодара к президенту РФ Владимиру Путину на прямой линии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Глава государства обозначил четкую позицию — у семейной, сельской и ипотеке для IT-специалистов лимитов быть не должно. Это наша возможность развивать сельскую местность, экономику, привлекать работников в сферу информационных технологий»,— отметил губернатор.

«Сельской ипотекой» под 3% воспользовались почти 1,5 тыс. жителей края. Ипотеку для IT-специалистов по ставке до 5% получили более 1 тыс. специалистов. По этому показателю край в числе лидеров в ЮФО.

Татьяна Ручкина