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В Йошкар-Оле после реконструкции открылся Марийский театр юного зрителя

В Йошкар-Оле после проведения работ по реконструкции открылся Марийский театр юного зрителя. Об этом сообщил глава Марий Эл Юрий Зайцев в своем Telegram-канале.

Завершения реконструкции ждали с 2014 года. В 2017 году работы приостановили. Работу на объекте смогли завершить в рамках нацпроекта «Культура».

«Сейчас это совершенно новое учреждение культуры, в котором созданы современные пространства. После реконструкции общая площадь театра значительно увеличилась, закуплено все необходимое оборудование»,— заявил Юрий Зайцев в своем Telegram-канале.

Из окон театра открывается вид на набережную Йошкар-Олы. Юрий Зайцев поблагодарил строителей за осуществление проекта.

Диана Соловьёва

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