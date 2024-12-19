Названы главные вопросы жителей Ростовской области Путину

В ходе совмещенной с ежегодной пресс-конференцией прямой линии президента Владимира Путина были показаны основные вопросы, которые задавали главе государства жители Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Список вопросов формировали при помощи нейросети «GigaChat».

В список пяти основных тем, которые волновали жителей Ростовской области вошли жилье и ЖКХ, инфраструктура и коммунальные услуги, социальные и экономические вопросы. Также дончан волнуют вопросы медицины и выплат и льгот военнослужащим.

Ранее глава государства вспомнил о планах императора Петра I перенести столицу России в Таганрог.

Роман Никитин