Названы главные вопросы жителей Ростовской области Путину
В ходе совмещенной с ежегодной пресс-конференцией прямой линии президента Владимира Путина были показаны основные вопросы, которые задавали главе государства жители Ростовской области.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Список вопросов формировали при помощи нейросети «GigaChat».
В список пяти основных тем, которые волновали жителей Ростовской области вошли жилье и ЖКХ, инфраструктура и коммунальные услуги, социальные и экономические вопросы. Также дончан волнуют вопросы медицины и выплат и льгот военнослужащим.
Ранее глава государства вспомнил о планах императора Петра I перенести столицу России в Таганрог.