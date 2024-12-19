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Коммерсантъ FM
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Как работает оздоровительная капа для зубов

Revixan — это фотодинамическая капа. Как она работает? Сначала нужно прополоскать рот ополаскивателем, после этого уже можно включать капу. Свет активирует действие ополаскивателя: в глубоких слоях десен он находит больные и поврежденные клетки и лечит проблемные зоны. Капу разработали российские пародонтологи для борьбы с кровоточивостью десен и стабилизации микрофлоры. У нее несколько режимов в зависимости от того, насколько интенсивное требуется лечение. Капу уже можно купить на сайте Revixan.

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Фото: Revixan

Фото: Revixan

Фото: Revixan

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Фото: Revixan

Фото: Revixan

Фото: Revixan

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