Как работает оздоровительная капа для зубов
Revixan — это фотодинамическая капа. Как она работает? Сначала нужно прополоскать рот ополаскивателем, после этого уже можно включать капу. Свет активирует действие ополаскивателя: в глубоких слоях десен он находит больные и поврежденные клетки и лечит проблемные зоны. Капу разработали российские пародонтологи для борьбы с кровоточивостью десен и стабилизации микрофлоры. У нее несколько режимов в зависимости от того, насколько интенсивное требуется лечение. Капу уже можно купить на сайте Revixan.
1 / 3