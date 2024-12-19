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Коммерсантъ FM
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Стрит-арт в коллекции S.T. Dupont Graff’ty

Вдохновением для новой коллекции аксессуаров французской фирмы S.T. Dupont стало искусство стрит-арта. Мастера S.T. Dupont примерили на себя роль художников-неформалов, а в качестве дизайнерского элемента использовали экспрессивный авангардный рисунок. Гильотины, пепельницы, чехлы для сигар, пишущие инструменты и зажигалки Biggy и Ligne 2 покрылись яркими полихромными абстракциями. Все предметы Graff’ty выполнены в технике хромолитографии, при которой каждый цвет наносится с помощью отдельной печатной формы.

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Фото: S.T.Dupont

Фото: S.T.Dupont

Фото: S.T.Dupont

Фото: S.T.Dupont

Фото: S.T.Dupont

Фото: S.T.Dupont

Фото: S.T.Dupont

Фото: S.T.Dupont

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Фото: S.T.Dupont

Фото: S.T.Dupont

Фото: S.T.Dupont

Фото: S.T.Dupont

Фото: S.T.Dupont

Фото: S.T.Dupont

Фото: S.T.Dupont

Фото: S.T.Dupont

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