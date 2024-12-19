Путин: Хинштейн возглавил Курскую область из-за большого опыта работы с людьми

Во время «Итогов года» президент Владимир Путин объяснил назначение депутата Госдумы Александра Хинштейна на пост врио губернатора Курской области. По его словам, господин Хинштейн имеет большой опыт работы с людьми.

«Я поэтому туда его и назначал, длительное время работает в Государственной думе с избирателями своими, напрямую работает, умеет это делать. Надеюсь, что так и будет, индивидуальная работа с каждым будет налажена»,— сказал Владимир Путин. Он добавил, что правительство региона будет работать все новогодние праздники.

Александр Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области 5 декабря. Предыдущий глава региона Алексей Смирнов, проработавший на посту полгода, покинул должность по собственному желанию. Бывший руководитель Курской области, а ныне министр транспорта РФ Роман Старовойт считает, что причиной отставки господина Смирнова стало его неумение работать с людьми. После приезда в регион Александр Хинштейн заявил, что не планирует устраивать революцию и критиковать предыдущее руководство, но предложил чиновникам, которые чувствуют за собой грехи, покаяться.

Подробнее о причинах смены власти в Курской области — в публикации «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий