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Жителя Челнов признали виновным в изнасиловании и нанесении тяжкого вреда здоровью

Суд признал жителя Набережных Челнов виновным в изнасиловании и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Татарстану.

Следствие и суд установили, что 6 августа 2022 года в Набережных Челнах мужчина в состоянии алкогольного опьянения познакомился с местной жительницей. Осужденный завел ее в лесопосадку парка «Прибрежный» и предложил вступить с ним в половую близость. Женщина отказалась, после чего фигурант избил ее и изнасиловал. Через несколько дней потерпевшая скончалась в больнице.

Жителю Челнов назначили наказание в виде 11,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Диана Соловьёва

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