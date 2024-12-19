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Выброс мазута на пляжи Кубани после ЧП с танкерами прекратился

Мониторинговые группы больше не фиксируют выбросы мазута на пляжи Краснодарского края после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Андрея Потахова.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

До 19 декабря с момента разлива в море был шторм, и мазут выбрасывало на берег. В четверг шторм прекратился.

Господин Потахов отметил, что «дополнительных очагов возникновения нефтяных пятен и заражения береговой линии не обнаружено». В течение дня специалисты продолжают мониторить береговую полосу протяженностью 70 км. Волонтеры и спасатели убрали уже более 860 тонн загрязненного нефтью грунта.

Татьяна Ручкина

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