Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Свердловские власти выделили свыше 711 млн рублей на развитие Кировграда

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил дополнительно 711,7 млн руб. на комплексную программу развития Кировградского городского округа на 2023-2030 годы, сообщил областной департамент информационной политики. Решение принято на заседании правительства.

Кировград

Кировград

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Кировград

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Финансирование будет направлено на строительство Центра культурного развития, создание лыжероллерной трассы, модернизацию коммунальной инфраструктуры, реконструкцию и капитальный ремонт дорог, благоустройство общественных территорий, создание новых туристических объектов, развитие материально-технической базы образовательных организаций, реализацию инвестпроектов.

Комплексная программа развития Кировградского городского округа действует с 2023 года. Она предусматривает капитальный ремонт сетей теплоснабжения, благоустройство улиц, ремонт дорог. В рамках программы были открыты туристско-информационный центр Висимского заповедника и Визит-центр в поселке Карпушиха.

В программу включено новое направление «Обеспечение кадровых потребностей», добавили в департаменте информационной политики. Оно предусматривает дополнительную подготовку студентов в интересах промышленных предприятий.

Кировградский городской округ расположен в юго-западной части Свердловской области, в 73 км от Екатеринбурга. Население — более 18 тыс. человек. На территории округа расположены такие крупные предприятия, как Кировградская металлургическая компания и Кировградский завод твердых сплавов.

Анастасия Лесникова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...