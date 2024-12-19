Свердловские власти выделили свыше 711 млн рублей на развитие Кировграда

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил дополнительно 711,7 млн руб. на комплексную программу развития Кировградского городского округа на 2023-2030 годы, сообщил областной департамент информационной политики. Решение принято на заседании правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кировград

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Кировград

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Финансирование будет направлено на строительство Центра культурного развития, создание лыжероллерной трассы, модернизацию коммунальной инфраструктуры, реконструкцию и капитальный ремонт дорог, благоустройство общественных территорий, создание новых туристических объектов, развитие материально-технической базы образовательных организаций, реализацию инвестпроектов.

Комплексная программа развития Кировградского городского округа действует с 2023 года. Она предусматривает капитальный ремонт сетей теплоснабжения, благоустройство улиц, ремонт дорог. В рамках программы были открыты туристско-информационный центр Висимского заповедника и Визит-центр в поселке Карпушиха.

В программу включено новое направление «Обеспечение кадровых потребностей», добавили в департаменте информационной политики. Оно предусматривает дополнительную подготовку студентов в интересах промышленных предприятий.

Кировградский городской округ расположен в юго-западной части Свердловской области, в 73 км от Екатеринбурга. Население — более 18 тыс. человек. На территории округа расположены такие крупные предприятия, как Кировградская металлургическая компания и Кировградский завод твердых сплавов.

Анастасия Лесникова