При строительстве обхода Адлера используют редкую технологию

В Краснодарском крае продолжается реализация первых двух подготовительных этапов строительства обхода Адлера. Проект реализуется в сложных горных условиях с применением редких технологий, отметили в пресс-службе ГК «Автодор».

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При сооружении подпорной стены тоннелей используют стеклопластиковую арматуру. Подобная технология в дорожном строительстве применяется редко и в основном при возведении тоннелей. 23 сваи удержат склон во время работы тоннелепроходческого комплекса.

По прочностным характеристикам, отметили в компании, стеклопластиковая арматура идентична металлической при растягивании и сжатии, но обладает большей гибкостью при боковых нагрузках. Проект включает строительство двух тоннелей общей протяженностью около 12 км в стесненных условиях горного рельефа.

На текущих подготовительных этапах специалисты занимаются переустройством коммуникаций, монтажом временных бурокасательных свай подпорной стены Восточного портала, тестированием свай будущих опор мостовых сооружений и расширением путепровода федеральной трассы А-149 возле села Высокое.

После завершения строительства время в пути от Сочи до аэропорта Адлера существенно сократится, что положительно повлияет на транспортную доступность курортных районов Краснодарского края, заключили в «Автодоре».

Вячеслав Рыжков