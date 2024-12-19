В ДТП погибла сотрудник налоговой службы по региону

Инспекция труда в Пермском крае расследует обстоятельства группового несчастного случая с сотрудниками межрайонной ИФНС №1 по региону. Как сообщает инспекция, 18 декабря они возвращались с семинара в поселке Гайны и попали в ДТП. В результате пострадали два сотрудника, а заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками погибла.

«В настоящее время формируется комиссия по расследованию группового несчастного случая. С целью установления характера полученных повреждений здоровья участниками ДТП работодателем направлен запрос в медицинское учреждение. В ближайшее время будет проведен осмотр места происшествия, опрос очевидцев и должностных лиц работодателя, правовой анализ документов, связанных с командированием»,— говорится в сообщении инспекции труда.