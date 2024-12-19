В Воронеже Wildberries будет выдавать заказы в газетных киосках

Маркетплейс Wildberries запустит в Воронеже проект по выдаче заказов в газетных киосках. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В киосках будет доступна только выдача заказов без возможности примерки. Установлены ограничения по максимальной стоимости товара (10 тыс. руб.), сроку хранения (три дня) и габаритам (35 х 45 х 38 см). В киосках можно будет получить предоплаченные заказы из всех категорий: одежда, обувь, товары для дома, техника, электроника и продукты питания.

В интерфейсе выбора пункта выдачи заказа на сайте и в мобильном приложении Wildberries отдельно будет отображаться возможность забрать заказ в киоске. Доставка в них будет бесплатной, а срок зависит от расположения логоцентра.

Помимо Воронежа, проект рассчитан на Москву, Санкт-Петербург и Тверь. Всего по стране в формате выдачи заказов будет функционировать 26 газетных киосков. В столице проект уже работает, а в других городах, в том числе в Воронеже, запуск планируется в «ближайшее время».

«Мы стремимся предложить клиентам больше вариативности в способах получения заказов и как следствие — повышать уровень доступности товаров»,— пояснил руководитель департамента ПВЗ Wildberries Максим Ким.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что техприсоединение логоцентра Wildberries под Воронежем выполнит местная компания. Инвестиции в проект изначально оценивались в 11 млрд руб., но позже были скорректированы до 10,6 млрд. Работы стартовали в октябре прошлого года. Окончание строительства запланировано на 2039 год.

О том, как заявлялся проект, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Wildberries складывает под Воронежем».

Егор Якимов