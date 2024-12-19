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Коммерсантъ FM
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Санду признала недостаток внимания к русскоязычному населению Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду на итоговой пресс-конференции перечислила ошибки, допущенные в ходе ее первого срока на посту главы государства. В частности, она посчитала недостаточным диалог с русскоязычным населением и пообещала исправить ситуацию.

Майя Санду

Майя Санду

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Майя Санду

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

«Нужно признать, что мы не уделяли должного внимания проведению диалога с населением на русском языке. Это касается не только республики в целом, но и Гагаузии, где не все владеют румынским языком. В следующем году буду чаще посещать автономию, будем дискутировать с гражданами»,— сказала Майя Санду журналистам. Пресс-конференцию транслировали молдавские СМИ.

24 декабря завершается четырехлетний президентский срок Майи Санду. В этот же день, как ожидается, состоится торжественное заседание Конституционного суда, в ходе которого пройдет ее инаугурация. Она переизбралась по итогам выборов, состоявшихся 20 октября и 3 ноября. Победу госпоже Санду принесли голоса молдавских диаспор в Европе и Северной Америке. На территории страны она получила меньше голосов, чем ее соперник Александр Стояногло.

Подробнее об итогах выборов — в публикации «Ъ» «Победа племени Майи».

Лусине Баласян

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