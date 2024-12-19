Чиновницу мэрии Саратова наказали за ущерб бюджету в 78,8 млн рублей

Саратовский суд признал виновной бывшего председателя комитета по управлению имуществом Саратова по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями при распоряжении земельными участками (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Фигурантку оштрафовали на 75 тыс. руб. Ей запретили занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационных, распорядительных и административных хозяйственных полномочий, в течение двух лет. Прокуратура Фрунзенского района Саратова поддержала гособвинение по данному уголовному делу. Надзорный орган проверяет законность приговора.

Выяснилось, что со 2 октября 2020 года по 7 июля 2021 года фигурантка с использованием своих служебных полномочий решила передать в аренду двум предпринимателям 11 земельных участков без соразмерного возмещения их рыночной стоимости. Торги при этом не проводились. Причиненный бюджету ущерб оценили в свыше 78,8 млн руб.

Павел Фролов