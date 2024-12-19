В горном кластере Сочи откроют более 21 км трасс для вечернего катания

Более 21 км трасс для вечернего катания откроют в горном кластере Сочи. В целом будут работать 125 горнолыжных трасс общей протяженностью 174 км, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

19 и 20 декабря на горнолыжном курорте «Газпром Поляна» пройдут тестовые катания на двух вершинах — Лаура и Альпика. Туристы смогут опробовать 12,5 км трасс, которые будут открыты до 23:00.

21 декабря состоится открытие нового горнолыжного сезона на приюте «Псехако» на вершине Лаура. В программе запланированы праздничные прокаты на трассе С, работа аниматоров, викторины, горячие напитки и музыкальная программа. Также 20 декабря на Курорте Красная Поляна состоится открытие трасс на высотах от 1460 до 960 м. Благодаря обильным снегопадам последних дней и системе искусственного оснежения, на этих высотах сформировался снежный покров, что позволит лыжникам и сноубордистам воспользоваться катанием по освещенным трассам с 18:30 до 22:00. В вечернее время будут доступны 5 км трасс: «2B Красная Поляна», «2F Реликтовый лес», «8A Учебная», «8Е Звездная» и «15А Первый шаг».

Трассы на «Розе Хутор» откроются для катания 20 декабря. В первую очередь можно будет протестировать трассы на северном склоне хребта Аибга. Канатные дороги «Олимпия», «Заповедный лес», «Кавказский экспресс», «Стрела», «Волчья Скала», «Сказка», «Квартет», «Шале», «Ювента», «Дриада», «Дафна», ковры «Соло» на учебных склонах и «Егорке» также начнут работу в зимнем режиме. Южный склон и остальные трассы будут открываться постепенно, в зависимости от погодных условий. Вечернее катание на пяти трассах общей протяженностью около 4 км запланировано на Новый год, ориентировочно на 30 декабря. В этот же период начнет работу горнолыжная школа «Роза Хутор». Для юных туристов на базе курорта работают детские горнолыжные лагеря, предлагающие разнообразные программы: как на несколько часов, так и на несколько дней.

По словам директора департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Сергея Сомко, в зимний период на горнолыжных трассах будут работать 64 подъемника. В период праздничных каникул в Сочи ожидают около 300 тыс. организованных гостей и порядка 200 тыс. экскурсантов. В администрации также отметили, что в горном кластере Сочи работают 167 отелей и гостевых домов общей емкостью более 27 тыс. мест. На новогодние каникулы номерной фонд здесь уже забронирован почти на 80%.

Алина Зорина