Владимир Путин рассказал о планах Петра I сделать Таганрог столицей России

Президент России Владимир Путин во время совмещенной с ежегодной пресс-конференцией прямой линии вспомнил о планах Петра I сделать из Таганрога столицу Российской империи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В ходе общения с журналистами был поднят вопрос о переводе компании «Русгидро» в Красноярск. Журналисты напомнили, что было предложение и о переносе столицы России в столицу Восточной Сибири.

Президент вспомнил, что вопрос о переносе столицы возникает часто: «Петр I собирался делать столицу на юге, выбирал между Петербургом и южным городом Таганрогом. В Таганроге изначально была мысль делать столицу империи».

Также Владимир Путин вспомнил о Таганроге и при обсуждении планов по восстановлению Донбасса. Он рассказал, что там планируется высокоскоростная магистраль аналогичная «Тавриде». И первый ее этап длиной 40 км от Таганрога до Мариуполя уже готов и сделан на высоком уровне.

Роман Никитин