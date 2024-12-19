В Ярославской области подорожали овощи

В Ярославской области в ноябре 2024 года в 1,5 раза подорожали огурцы, на 8-30% выросли цены и на другие овощи. Данные приводит «Ярославльстат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В ноябре текущего года на 25-30% подорожали помидоры, капуста, лук и картофель, на 19% — свекла, на 11% — морковь, на 8% — свежие грибы. В число подорожавших продовольственных товаров вошли и сливочное масло (+7%), хлеб, рыба и морепродукты (+5%), молоко и молочная продукция (+4%). Вместе с тем цены снизились на макароны, колбасу и маргарин.

Как сообщили сегодня в правительстве Ярославской области, в 2024 году рост средней заработной платы в регионе превысил инфляцию. Рост зарплаты составил 15,2%, а инфляция – 6,6%.

Алла Чижова