Путин назвал происходящее с УПЦ растерзанием православной церкви

Президент России Владимир Путин считает, что на Украине на глазах всего мира идет растерзание православной церкви. Он назвал власти Украины «безбожниками».

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Они вроде как не православные, потому что в церквях тоже не бывают. Они не приверженцы ислама, потому что и в мечети они вряд ли появляются. Это люди без рода, без племени. Им ничего не дорого, что дорого нам и подавляющей части украинского народа»,— сказал господин Путин во время «Итогов года».

Он добавил, что происходящее с Украинской православной церковью — это «вопиющее нарушение прав человека, верующих». «Просто идет растерзание церкви на глазах у всего мира, это как расстрел. И все во всем мире предпочитают этого не замечать»,— уверен Владимир Путин.

24 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий запретить в стране деятельность Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. Согласно документу, УПЦ должна быть запрещена, если будет доказано, что она организационно связана с РПЦ. Господин Зеленский считает, что этот закон «может реально гарантировать, что не будет никаких манипуляций из Москвы украинской церковью».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осудил принятие закона и обратился к мировым религиозным деятелям с призывом защитить гонимых верующих УПЦ.

Подробности — в материале «Ъ» «Украинский закон не приняли на веру».