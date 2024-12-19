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Коммерсантъ FM
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Правозащитники обвинили Израиль в сознательном лишении жителей Газы воды

Израиль совершает «акты геноцида», лишая живущих в Газе палестинцев доступа хотя бы к минимальному для нормальной жизни количеству воды. Такое заявление сделала международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW; ее филиал в России был закрыт по решению Генпрокуратуры) в своем докладе «Истребление и акты геноцида».

По мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), человеку в день необходимо 50–100 л воды для «удовлетворения самых базовых потребностей». Та же ВОЗ указывает, что в длительных экстремальных обстоятельствах человеку необходимо хотя бы 15 л воды в день. Но, утверждает HRW, с октября 2023 года по сентябрь 2024 года из-за действий властей Израиля «большинство из 2 млн палестинцев, живущих в Газе, не имеют доступа даже к этому минимуму». По оценкам правозащитников, которые опросили 66 палестинцев, включая врачей и коммунальных работников, в Газе на человека в день приходится 2–9 л воды. Значительная часть этой воды не годится для питья, и это способствует распространению заболеваний и росту смертности.

По данным Всемирного банка на август 2024 года, с октября 2023 года повреждено 84% водопроводных и канализационных сетей Газы.

Подробнее о ходе палестино-израильского конфликта читайте в материале «Противники Израиля проявили сговорчивость».

Алена Миклашевская

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