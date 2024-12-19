Жительницу Дюртюлинского района обвиняют в жестоком обращении с двухлетним сыном

Мировой суд рассмотрит уголовное дело в отношении жительницы Дюртюлинского района, обвиняемой в жестоком обращении и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, по версии дознания, мать двухлетнего мальчика не занималась его воспитанием и содержанием, не кормила и не покупала одежду. Из-за того, что она не лечила сына, у него обострилось заболевание.

Отмечается, что фигурантка уголовного дела неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего (ст. 5.35 КоАП РФ). Она признала вину.

Майя Иванова