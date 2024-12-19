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У здания парламента Абхазии произошла стрельба

Возле здания абхазского парламента в Сухуме произошла стрельба. Об этом сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой на заместителя генпрокурора республики Руслана Тыркбу.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

РИА «Новости» со ссылкой на МВД республики пишет, что пострадали двое депутатов. По предварительным данным, это Кан Кварчия и Вахтанг Голандзия, оба госпитализированы и находятся в реанимации. Ряд Telegram-каналов заявляет, что депутат Голандзия умер, однако официального подтверждения данной информации нет. Причины и подробности случившегося неизвестны.

В начале декабря стало известно, что на фоне энергокризиса снизились бронирования туров в Абхазию. С 9 числа в соседней республике введены ограничения на подачу электроэнергии до пяти часов в сутки. Власти страны обращались к России с просьбой возобновить социальные выплаты. Соответствующее обращение направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и. о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба.

Вячеслав Рыжков

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