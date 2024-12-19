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С пляжей Кубани вывезли около 860 тонн мазута

С пляжей Краснодарского края уже собрано и вывезено около 860 тонн мазута, который выбросило на берег от Анапы до Темрюкского района. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев после комментария ситуации президентом РФ Владимиром Путиным, в ликвидации попавших на берег нефтепродуктов участвуют более 5 тыс. человек и 184 единицы техники.

Фото: пресс-служба мэрии Анапы

Фото: пресс-служба мэрии Анапы

Президент назвал случившееся экологической бедой. Он также заявил, что из пострадавших танкеров вытекло почти 40% топлива.

Владимир Путин поручил разбить работу на несколько этапов. Первый из них — ограничить бонами водную гладь. Губернатор отметил, что ранее это не позволяла сделать погода, но к выходным море должно утихнуть. Вторым этапом должна стать оперативная уборка мазута с берега, затем — разработка плана действий на весну, когда оставшаяся часть нефтепродуктов, возможно, поднимется со дна.

«Нам предстоит большая работа. Благодарен Президенту за поддержку»,— написал губернатор Кубани.

Татьяна Ручкина

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