Путин рассказал о «наших ребятах» на Украине

Владимир Путин заявил, что у России есть партнеры для диалога на Украине. По его словам, в этой стране много людей, которые стремятся избавиться от неонацистского режима.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Там много наших ребят»,— сказал глава государства в ходе «Итогов года». Он заявил, что если США решат поставить Украине систему ПВО THAAD, то Россия попросит своих сторонников в этой стране рассказать, какие там есть «современные, ценные для нас тоже решения».

В ответ на вопрос журналиста о том, готов ли он к компромиссам на Украине, господин Путин сказал, что политика и есть искусство компромисса. «Скоро закончатся украинцы, которые хотят воевать»,— отметил он.