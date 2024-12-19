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Коммерсантъ FM
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Путин рассказал о «наших ребятах» на Украине

Владимир Путин заявил, что у России есть партнеры для диалога на Украине. По его словам, в этой стране много людей, которые стремятся избавиться от неонацистского режима.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Там много наших ребят»,— сказал глава государства в ходе «Итогов года». Он заявил, что если США решат поставить Украине систему ПВО THAAD, то Россия попросит своих сторонников в этой стране рассказать, какие там есть «современные, ценные для нас тоже решения».

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В ответ на вопрос журналиста о том, готов ли он к компромиссам на Украине, господин Путин сказал, что политика и есть искусство компромисса. «Скоро закончатся украинцы, которые хотят воевать»,— отметил он.

Фотогалерея

«Итоги года с Владимиром Путиным»

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Журналисты в Гостином дворе

Журналисты в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники пресс-конференции в национальных костюмах

Участники пресс-конференции в национальных костюмах

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Телеведущая пресс-конференции Александра Суворова

Телеведущая пресс-конференции Александра Суворова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Заместитель руководителя администрации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Заместитель руководителя администрации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин готовится к пресс-конференции

Владимир Путин готовится к пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин на пресс-конференции развернул копию боевого знамени, которое ему передали бойцы 155-й бригады морской пехоты ТОФ

Владимир Путин на пресс-конференции развернул копию боевого знамени, которое ему передали бойцы 155-й бригады морской пехоты ТОФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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Журналисты в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники пресс-конференции в национальных костюмах

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Телеведущая пресс-конференции Александра Суворова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Заместитель руководителя администрации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин готовится к пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин на пресс-конференции развернул копию боевого знамени, которое ему передали бойцы 155-й бригады морской пехоты ТОФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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