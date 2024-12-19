Правящие в Румынии социал-демократы вышли из переговоров по созданию коалиции

Правящая левоцентристская Социал-демократическая партия (СДП) Румынии вышла из переговоров о создании коалиции с проевропейскими партиями по итогам недавних парламентских выборов. Лидер СДП и премьер-министр страны Марчел Чолаку объяснил это решение «неспособностью некоторых политиков к конструктивному диалогу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

«Невозможно работать с партнерами, которые противоречат своим заявлениям внутри партий и публично. Мы приняли решение с достоинством выйти из переговоров. СДП будет поддерживать правительство правых в парламенте, потому что Румынии срочно нужно правительство, которое справится с текущими проблемами до выборов»,— написал Марчел Чолаку в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Соглашение о старте коалиционных переговоров было достигнуто 4 декабря социал-демократами и социалистами, реформистским «Союзом спасения Румынии» и партией венгерского меньшинства «Демократический союз венгров Румынии». Тем самым четыре политические силы лишили крайне правых, получивших внушительные результаты на парламентских выборах, возможности претендовать на получение большинства в парламенте. Без СДП коалиция лишается большинства в законодательном органе.

Несмотря на общее стремление поддержать экономическое развитие и предотвратить международную изоляцию Румынии, лидеры партий не нашли компромисса по решению проблемы самого высокого в ЕС дефицита бюджета — 8% ВВП. Тем временем лидер «Союза спасения Румынии» Елена Ласкони (кандидат в президенты) выдвинули восемь условий для участия в коалиции, среди них — скорейшее принятие госбюджета на 2025 год. Участники переговоров раскритиковали ее за безответственную позицию.

Подробнее — в материале «Ъ» «Румынские партии сплотились против крайне правых».

Лусине Баласян