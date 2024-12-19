За три года 59 свердловчан выиграли в «Национальную лотерею» более 1 млн рублей

С 2022 года по 2024 год 59 жителей Свердловской области выиграли более 1 млн руб. в розыгрышах под брендом «Национальной лотереи», сообщила пресс-служба «Национальной лотереи». Самый крупный выигрыш превысил 9 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Свердловская область смогла обогнать по количеству победителей-миллионеров соседние регионы. В Пермском крае и Челябинской области с 2022 года появилось 32 участника "Национальной лотереи", выигравших от 1 млн руб.; в Тюменской области — 22; в Курганской — 9»,— рассказали в пресс-службе.

«Национальная лотерея» — новый бренд государственных лотерей, организованных Минфином России. Целью проведения лотереи является финансирование развития бокса.

Анастасия Лесникова