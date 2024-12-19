Праздничные ярмарки в Сочи продлятся до конца января 2025 года

Новогодние ярмарки в Сочи будут работать ежедневно с 8:00 до 20:00 до конца января 2025 года. Об этом сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на администрацию курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Праздничные площадки разместились в трех районах города: возле дома №28 на ул. Победы в Лазаревском районе, около площади Флага на ул. Навагинской в Центральном районе, а также рядом с домом №1 на ул. Ленина в Адлерском районе.

Посетителям предлагают приобрести продукцию местных производителей, новогодние украшения, сувениры и изделия ручной работы. Также гости курорта могут попробовать горячие напитки, выпечку и блины. Территории ярмарок оформлены согласно городской концепции новогоднего декора.

В городе также откроются 22 елочных базара с сертифицированными хвойными деревьями. К праздникам Сочи украсят 93 крупных световых арт-объекта, включая две новые конструкции в виде дерева и еловой шишки. В Адлерском районе установят 26 световых композиций, в Лазаревском и Хостинском — по 11, в Центральном — 45.

На площади Флага разместили главную городскую елку. В районах города появятся еще 15 новогодних елей. Улицы украсят малыми архитектурными формами в виде сказочных персонажей. Праздничное оформление дополнят подсветкой автобусных остановок, изгородей, торговых и санаторно-курортных объектов.

Нурий Бзасежев