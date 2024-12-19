Нуждающихся в серьезной помощи птиц после разлива мазута в Анапе привезут в Сочи

Первая группа добровольцев Сочинского географического общества выдвинулась в Анапу для помощи в устранении последствий разлива мазута. Участники миссии доставят необходимые материалы: респираторы, маски, средства очистки птиц от мазута, медикаменты для ветеринарной помощи, а также пеленки и коробки для временного содержания спасенных пернатых, сообщает официальный Telegram-канал Сочинского географического общества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: губернатор Кубани Вениамин Кондратьев / telegram Фото: губернатор Кубани Вениамин Кондратьев / telegram

Жители Сочи и других населенных пунктов перевели на специальный счет свыше 200 тыс. руб. в поддержку спасательной операции, отметили в отделении. В ближайшее время планируется отправка второй группы волонтеров в Анапский район. Птиц, требующих серьезного лечения, перевезут в Сочи.

«Ъ-Сочи» писал, что у берега Черного моря обнаружили мертвого дельфина, туловище которого было полностью покрыто мазутом. По предварительным данным, это молодая особь азовки.

В результате разлива мазута в Анапе пострадали десятки птиц. Волонтеры занимаются их реабилитацией. Устранение последствий экологической катастрофы продолжается.

Вячеслав Рыжков