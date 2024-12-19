Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» заключил контракт с 34-летним канадским нападающим Эриком О’Деллом. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Ак Барс» заключил контракт с канадским хоккеистом Эриком О’Деллом

Фото: Наиль Фаттахов, Коммерсантъ «Ак Барс» заключил контракт с канадским хоккеистом Эриком О’Деллом

Фото: Наиль Фаттахов, Коммерсантъ

Контракт с хоккеистом рассчитан до конца сезона 2024/25. В КХЛ спортсмен провел девять сезонов и сыграл 411 матчей. В играх Эрик О’Делл набрал 262 очка при показателе полезности +73.

«Нам нужен был разноплановый центрфорвард с правым хватом, способный брать на себя черновую работу и расчищать пространство для партнеров»,— рассказал главный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

Господин Валиуллин отметил, что клуб понимает все риски, связанные с состоянием спортсмена, но не считает ситуацию со здоровьем критической. Команда рассчитывает, что Эрик О’Делл сможет выйти на лед в январе. Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Динамо» расторгло контракт с хоккеистом из-за травм.

Диана Соловьёва