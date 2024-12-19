В Саратове прокуратура контролирует ход устранения коммунальной аварии
Прокуратура Саратова поставила на контроль ход устранения аварийной ситуации на магистральном водопроводе. Соответствующее поручение дал прокурор Саратовской области Сергей Филипенко, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Согласно предварительным сведениям, на водопроводе холодного водоснабжения по ул. 2-я Садовая, д, 106 Б в областном центре произошло повреждение, после чего к аварийным ремонтным работам приступили специалисты МУПП «Саратовводоканал».
Из-за случившегося с 14:00 до 20:00 19 декабря ограничено холодное водоснабжение. По информации прокуратуры, зона пониженного давления холодного водоснабжения охватывает 637 многоквартирных домов, в которых проживает в общей сложности более 120 тыс. человек.
Надзорный орган контролирует соблюдение нормативных сроков устранения коммунальной аварии. При необходимости прокуратура примет меры реагирования. Также предстоит оценить действия должностных лиц ресурсоснабжающей организации.