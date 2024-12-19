В Саратове прокуратура контролирует ход устранения коммунальной аварии

Прокуратура Саратова поставила на контроль ход устранения аварийной ситуации на магистральном водопроводе. Соответствующее поручение дал прокурор Саратовской области Сергей Филипенко, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, на водопроводе холодного водоснабжения по ул. 2-я Садовая, д, 106 Б в областном центре произошло повреждение, после чего к аварийным ремонтным работам приступили специалисты МУПП «Саратовводоканал».

Из-за случившегося с 14:00 до 20:00 19 декабря ограничено холодное водоснабжение. По информации прокуратуры, зона пониженного давления холодного водоснабжения охватывает 637 многоквартирных домов, в которых проживает в общей сложности более 120 тыс. человек.

Надзорный орган контролирует соблюдение нормативных сроков устранения коммунальной аварии. При необходимости прокуратура примет меры реагирования. Также предстоит оценить действия должностных лиц ресурсоснабжающей организации.

Павел Фролов