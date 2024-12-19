В Геленджике оператора «ЭкоЮг» подозревают в незаконном складировании отходов

Прокуратура Геленджика выявила факты незаконного размещения отходов в границах земельного участка, ранее предоставленного муниципалитетом в аренду региональному оператору ООО «ЭкоЮг». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

В отношении регионального оператора в качестве юридического лица завели дела по ч. 1 ст. 8.2. КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления) и ч. 2 ст. 8.6. КоАП РФ (уничтожение плодородного слоя почвы). Их направили на рассмотрение в Южное межрегиональное управление Росприроднадзора.

Прокуратура внесла администрации города представление об устранении нарушений. По результатам его рассмотрения инициирован судебный процесс с целью обязать регоператора освободить земельный участок от накопленных отходов производства и потребления. Исполнение требования контролирует прокуратура.

Татьяна Ручкина