Эксперты оценили влияние природных факторов на разлив нефтепродуктов

Особенности морской воды в Черном море способствуют локализации нефтяного загрязнения после столкновения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя лаборатории хемоэкологии Института биологии южных морей РАН Елену Тихонову.

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По словам эксперта, на месте разлива зафиксированы низкие температуры воды — от 3 до 7 градусов. Вместе с тем достаточная соленость моря не позволяют мазуту опуститься на дно.

Специалисты института провели исследования в районе Керченского пролива 16 и 17 декабря, взяв пробы у берегов Крыма, Кубани и острова Тузла. Как уточняет Елена Тихонова, песок на побережье Краснодарского края способствует вторичному попаданию мазута в море, что усложняет его сбор.

Сегодня, 19 декабря, водолазы впервые получили возможность обследовать затонувшие суда для оценки утечки нефтепродуктов. По информации краевого МЧС, подъем кораблей возможен не ранее чем через два месяца из-за неблагоприятных погодных условий.

Крушение двух танкеров в Черном море произошло 15 декабря. По данным спутникового мониторинга, в море попало около 3 тыс. тонн мазута. Всего судна перевозили около 9,2 тыс. тонн нефтепродуктов.

В ликвидации последствий участвуют более 1 тыс. человек и свыше 100 единиц техники. Патрулирование береговой линии ведется на протяжении 70 км.

Нурий Бзасежев