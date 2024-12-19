Водолазы обследуют потерпевшие крушение в Черном море танкеры

Сегодня, 19 декабря, впервые с момента ЧП погода позволяет обследовать затонувшие танкеры. Водолазы спустятся к ним, чтобы определить, продолжается ли из них течь нефтепродуктов. Как сообщил в эфире телеканала «РБК» врио начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Андрей Потахов, еще два месяца погода будет неблагоприятной для подъема кораблей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Господин Потахов отметил, что уже есть технические решения по подъему судов. Специалисты примут меры, исходя из ситуации и метеоусловий.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение утром 15 декабря в районе Керченского пролива. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. Из-за ЧП в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов. К утру 17 декабря их вынесло на берег Краснодарского края. В течение уже 2,5 дней спасатели и волонтеры убирают пляжи и спасают птиц.

Татьяна Ручкина