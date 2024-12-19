Водолазы обследуют потерпевшие крушение в Черном море танкеры
Сегодня, 19 декабря, впервые с момента ЧП погода позволяет обследовать затонувшие танкеры. Водолазы спустятся к ним, чтобы определить, продолжается ли из них течь нефтепродуктов. Как сообщил в эфире телеканала «РБК» врио начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Андрей Потахов, еще два месяца погода будет неблагоприятной для подъема кораблей.
Фото: loon.site
Господин Потахов отметил, что уже есть технические решения по подъему судов. Специалисты примут меры, исходя из ситуации и метеоусловий.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение утром 15 декабря в районе Керченского пролива. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. Из-за ЧП в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов. К утру 17 декабря их вынесло на берег Краснодарского края. В течение уже 2,5 дней спасатели и волонтеры убирают пляжи и спасают птиц.