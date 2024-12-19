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Улицу Турку заволокло паром после прорыва трубы с кипятком

Утром 19 декабря трубу с кипятком прорвало на пересечении улиц Турку и Пражской, сообщает пресс-служба ГАИ. Сейчас на месте происшествия работают коммунальные службы. В связи с аварией магистрали заволокло паром, движение транспортных средств затруднено.

Сотрудникам Госавтоинспекции пришлось временно перекрыть движение по Пражской от проспекта Славы в сторону улицы Турку. В результате изменилось движение автобусов №57, 116 и троллейбусов №36, 42. Все они следуют по Софийской улице.

Специалисты порекомендовали автомобилистам выбирать пути объезда с учетом временных ограничений. О сроках устранения аварии пока ничего не сообщается.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с 16 по 17 декабря перекрывали участок улицы Маршала Захарова от проспекта Маршала Жукова до улицы Десантников в связи с прорывом трубы с горячей водой. Отопление близлежащих зданий было ограничено.

Андрей Маркелов

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