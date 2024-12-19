Туристы не отменяют туры в Анапу после разлива мазута

Аннуляций туров в Анапу в связи с разливом мазута не зафиксировано. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

«Мы не наблюдаем отмен туров на ближайшие даты — с конца декабря до 8 января. Так как туристы, которые едут отмечать Новый год в Анапу, в основном ориентируются на отдых на территории высокозвездных отелей. Что касается летнего сезона, то продажи только стартовали, они носят единичный характер, пока мы не видим никакой реакции туристов на ЧП в Анапе. Более того, те туристы, которые уже находятся в Анапе, принимают участие как волонтеры в уборке пляжей, за что мы им очень благодарны. Думаю, что к лету ситуация стабилизируется, последствия аварии будут ликвидированы»,— рассказал он.

Пятна мазута после крушения двух танкеров в Керченском проливе обнаружили утром 17 декабря на побережье от поселка Веселовка в Темрюкском районе до станицы Благовещенской в Анапе. В курортных зонах развернута масштабная операция по ликвидации последствий разлива.

Подробнее — в материале «Экология пошла пятнами».

Наталья Решетняк