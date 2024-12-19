В Крыму организуют помощь пострадавшим от нефтеразлива животным

Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море» объявил о наборе добровольцев в Крыму для помощи пострадавшим животным в зоне нефтеразлива возле Тамани. Организаторы обеспечат доставку волонтеров автобусом к месту происшествия, сообщается в Telegram-канале комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Набор активистов ведется под руководством движения «Экосистема». На ликвидацию последствий нефтеразлива волонтеров из Крыма отправят автобусом 19 декабря.

Для участия в спасательной операции необходимо зарегистрироваться на странице движения «Экосистема» в соцсетях. Координация действий волонтеров будет осуществляться через специальный чат-бот в Telegram.

Вместе с тем в Крыму последствий экологического бедствия пока не выявили. На территории Краснодарского края добровольцы ежедневно очищают пляжи и оказывают помощь пострадавшим животным. Среди пострадавших птиц — поганки, гагары, лысухи, чайки и лебеди.

Крушение двух танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Черном море произошло 15 декабря. По предварительным данным, в море попало около 3,7 тыс. из 9,2 тыс. тонн перевозимого мазута. Нефтепродукты вынесло на побережье в районе Анапы.

Фил Златов