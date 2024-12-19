В ЯГМУ появился Институт репродуктивного здоровья
В Ярославском государственном медицинском университете педиатрический факультет реорганизовали в Институт педиатрии и репродуктивного здоровья. Решение принято в рамках нацпроекта «Семья», который стартует в 2025 году. Об этом сообщил ректор ЯГМУ, академик РАН, профессор Александр Хохлов в своих соцсетях.
Фото: ЯГМУ//«Вконтакте»
Возглавил Институт доцент Евгений Углов. Ректор рассказал, что еще в августе на тематической коллегии Минздрава России озвучили меры, направленные на охрану материнства и детства и разработку такого федерального проекта. По словам господина Хохлова, создание Института педиатрии является вкладом университета в решение государственных задач.
«Внедрение новых медицинских технологий, содействие семьям в обеспечении здоровья как детей, так и родителей, профилактика заболеваний и, конечно, подготовка кадров педиатров для практического здравоохранения, участие в курации медицинских колледжей, – вот комплекс вопросов, которыми предстоит заниматься новому институту»,— сообщил господин Хохлов.
Кроме того, в ближайшее время в ЯГМУ сделают кафедру поликлинической педиатрии и пропедевтики детских болезней.
Нацпроект «Семья» направлен на улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости и многодетности, обеспечение достойного качества жизни российских семей. Его реализация начнется с 1 января 2025 года. Большой блок нацпроекта будет отведен поддержке репродуктивного здоровья будущих родителей, профилактике заболеваний с самого раннего возраста.