В ЯГМУ появился Институт репродуктивного здоровья

В Ярославском государственном медицинском университете педиатрический факультет реорганизовали в Институт педиатрии и репродуктивного здоровья. Решение принято в рамках нацпроекта «Семья», который стартует в 2025 году. Об этом сообщил ректор ЯГМУ, академик РАН, профессор Александр Хохлов в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЯГМУ//«Вконтакте» Фото: ЯГМУ//«Вконтакте»

Возглавил Институт доцент Евгений Углов. Ректор рассказал, что еще в августе на тематической коллегии Минздрава России озвучили меры, направленные на охрану материнства и детства и разработку такого федерального проекта. По словам господина Хохлова, создание Института педиатрии является вкладом университета в решение государственных задач.

«Внедрение новых медицинских технологий, содействие семьям в обеспечении здоровья как детей, так и родителей, профилактика заболеваний и, конечно, подготовка кадров педиатров для практического здравоохранения, участие в курации медицинских колледжей, – вот комплекс вопросов, которыми предстоит заниматься новому институту»,— сообщил господин Хохлов.

Кроме того, в ближайшее время в ЯГМУ сделают кафедру поликлинической педиатрии и пропедевтики детских болезней.